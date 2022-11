Taakstraf geëist voor veroorzaken dodelijk treinongeluk Hooghalen

Voor het veroorzaken van een dodelijk treinongeval eist het Openbaar Ministerie (OM) tegen een trekkerbestuurder (52) uit Smilde een taakstraf van 180 uur. Het OM eist ook een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar tegen de man. Bij het ongeluk kwam een 58-jarige treinmachinist uit Hardenberg om het leven.

De Smildeger stak op 22 mei 2020 met een trekker een onbewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen over, met achter hem een aanhanger met tien ton puin. De naderende trein claxonneerde nog, maar een botsing was onvermijdelijk. De aanhanger werd honderden meters door de trein meegesleurd. Volgens de officier van justitie is het ongeval veroorzaakt door aanmerkelijk en onoplettend rijgedrag van de tractorbestuurder.

Terwijl de verdachte met zwaar materieel de spoorwegovergang naderde belde hij met zijn neef. Hoewel niet is bewezen of de man de telefoon vast had, of naast hem had liggen op het moment van het ongeluk, was dit niet het moment om te bellen, zei de aanklaagster.

Zicht mogelijk belemmerd

De trekker met aanhanger stopte niet voor de overgang, maar de bestuurder verhoogde juist de snelheid. Hij deed dit vanwege een kleine helling, waar hij anders op vast zou lopen, zei hij direct na het ongeval. De officier van justitie concludeerde hieruit dat de man in de aanloop naar de oversteek onvoldoende heeft vastgesteld of het veilig genoeg was om over te steken.

Uit de rapportages van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail blijkt dat het zicht door bosschages en betonnen palen niet optimaal was op het moment van het ongeluk. Er was sprake van motregen en grondmist. Dit heeft het zicht mogelijk belemmerd, concludeerden de deskundigen.