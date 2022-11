Drentse kinderen geven hun leven het hoogste cijfer

Een 8,1. Dat is het gemiddelde cijfer dat Drentse kinderen aan hun leven geven. Daarmee geven zij hun leven een beter cijfer dan kinderen in de rest van het land, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Kinderombudsman.

Drentse kinderen voelen zich veilig thuis, de verzorging is volgens hen goed en zij vinden dat hun ouders een goed voorbeeld vormen. De zekerheid of het altijd goed zal blijven gaan in hun leven kan wel beter. Opvallend is dat 40 procent van de kinderen aangeeft dat alles goed gaat in hun leven.