Wildlands boekt 1,3 miljoen euro winst over 2021, 2022 beter dan verwacht

Dierenpark Wildlands in Emmen boekt 1,3 miljoen euro winst in 2021. Dat blijkt uit de jaarrekening, die deze week gepubliceerd is. Het park trok 516.000 bezoekers in dat jaar, vanwege de coronacrisis de helft van het normale aantal bezoekers.

"Het zijn heel gekke jaren geweest", zegt directeur Erik van Engelen. "Het was een vol coronajaar waarin we de helft van het aantal bezoekers draaiden die we daarvoor hadden in een regulier jaar. Er zijn drie oorzaken waardoor de cijfers goed zijn: We hebben een heel goede zomer gehad in 2021, waarin we een maximaal van vijfduizend bezoekers per dag hadden, die hebben we ook elke dag mogen ontvangen in het park."

Miljoenen uit Den Haag

"De tweede reden is dat we de kosten goed onder controle blijven houden. De bestedingen waren ook goed in dat jaar", vervolgt de directeur. "Daarnaast hebben we gebruik kunnen maken van een aantal regelingen vanuit het ministerie. Dat maakt dat we in een heel lastig jaar, financieel heel goed uitkomen."

De coronaregelingen vanuit Den Haag kon de dierentuin goed gebruiken. "Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan gaat het over miljoenen euro's. Dat is een heel belangrijk onderdeel van het resultaat."

'2022 ziet er goed uit'

De resultaten over 2022 zien er tot dusver goed uit, volgens Van Engelen: "Wat ik daarover kan zeggen is dat we heel goed op begroting lopen, zowel de bezoekersaantallen als op de omzet. We hebben de afgelopen jaren heel veel dingen in gang gezet, en dat betaalt zich nu uit in opbrengst per bezoeker. Zoals het er nu naar uitziet, maar het jaar is nog niet helemaal voorbij, gaan we het beter doen dan de prognose. En dat te bedenken dat we de eerste drie weken van januari nog dicht waren, omdat toen de lockdown nog van kracht was."

Tot juli 2022 had Wildlands uitstel van betalingsverplichten aan de gemeente Emmen, van onder meer de huur van het Atlas-theater (208.000 euro), het entreegebouw en de gemeentelijke heffingen. De rekening krediet courant, de mate waarin de dierentuin 'rood' kan staan bij de gemeente Emmen, van in totaal 13 miljoen euro blijft een jaar langer open staan. Namelijk tot juni 2023, zo blijkt uit de jaarcijfers.