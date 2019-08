Corso Eelde werkt met jeugd aan de toekomst

Liefhebbers van het bloemencorso in Eelde zijn er al jaren bang voor: vergrijzen we niet te veel? Ofwel, bestaat het corso over tien jaar nog wel, want is er wel voldoende jeugd die het stokje overneemt?

Vrijwilliger Rianne Scholts wilde niet lijdzaam afwachten, maar kwam in actie. Ze overtuigde het corsobestuur en twee andere corsowijken om de jeugd meer bij het evenement te betrekken.Haar corsowijk (Vennerstraat-Nieuwe Akkers) heeft al jaren een minipraalwagen in de optocht. Jongeren lassen het onderstel en de kinderen tot twaalf jaar maken de rest. "Het vraagt wat begeleiding", zegt Scholtens. "Maar dan heb je ook wat."Dit jaar rijden er voor het eerst in jaren weer zes kinderpraalwagens mee in de optocht van het bloemencorso. En dat komt mede door de actie van vrijwilligster Scholts. Meestal waren er namelijk maar één of twee kinderwagens. "Te weinig", aldus voorzitter van het bloemencorso Jacqueline Haijkens."Het liefst heb ik dat alle zes basisscholen een hele week aandacht geven aan het bloemencorso", zegt de voorzitter. "En eigenlijk moet élke wijk een kinderpraalwagen aanleveren. Het moet veel meer gepromoot worden." Maar zo ver is het nog lang niet.Om een stap in de goede richting te zetten startte het bestuur wel een scholenproject op. Alle kinderen uit groep zes mochten een schilderij maken, die dit weekend in een van de grote tenten te zien zijn. Ze kregen op school allemaal een wit stuk canvas om te beschilderen, geheel passend bij het thema van de praalwagens dit jaar: 'Het Witte Doek'.Zelf kwam Haijkens ook op zo'n soort manier met het bloemencorso in aanraking. Haar zoontje wou meedoen met het bouwen van een kinderpraalwagen. "En dus kwam ik ook geregeld bij de corsowijk over de vloer en werd ik zelf vrijwilliger", vertelt de voorzitter.Toch blijkt het voor lang niet alle wijken even makkelijk om een kindercorsowagen te maken. Corsowijk Eekhoornstraat had bijvoorbeeld jarenlang een minipraalwagen, maar kon dit jaar niemand vinden om de kinderen te begeleiden bij het bouwproces. "Bovendien hebben we onze handen vol aan de grotemensenwagen", aldus penningmeester Jeroen Polling. "Daar helpen de kinderen nu ook aan mee."