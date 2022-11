Komt er na 35 jaar een einde aan openluchtspel Etstoel in Anloo?

De Etstoel in Anloo staat onder druk. Na 35 jaar dreigt het populaire openluchtspel te verdwijnen, omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn die kunnen helpen bij de voorbereidingen. Ook de Magnuskerk in het dorp komt hierdoor in de problemen.

De opbrengst van het 17e eeuws openluchtspel gaat namelijk naar de Magnuskerk. "En er moet van alles gebeuren aan de Magnuskerk", vertelt Janny Scholten van Stichting Etstoel Anloo. Zo moet er onderhoud worden gepleegd aan het dak en de orgels in de kerk. "Dat kost veel geld."

Nieuwe generatie

De Etstoel is ieder jaar een grote publiekstrekker. In de kerk worden op de derde zaterdag van augustus zittingen gehouden en buiten is er een markt. Voor de dag zelf heeft de stichting vrijwilligers genoeg. "Honderden, maar voor de voorbereidingen wordt het steeds lastiger. Het opbouwen en het herstellen van de kostuums, daar hebben we nieuwe krachten voor nodig. Onze vrijwilligers zijn een dagje ouder en het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Maar die dient zich niet aan."

Door het jaar heen is de bouwploeg 'met van alles en nog wat bezig' vertelt Scholtens. "Maar het zwaartepunt ligt op 4 weken voorafgaand aan het openluchtspel. We hebben daar mensen voor nodig met energie, mensen die de kar willen trekken. Nu komt het vooral op de schouders van het bestuur. Het lukt ons niet om dit in de benen te houden."

Niet alleen een zaak van Anloo

Hoeveel vrijwilligers er nodig zijn, is moeilijk te zeggen. "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. In het verleden hadden we groepen van wel 20 tot 30 man. Maar mensen gaan nu later met pensioen en hebben het druk. Dan kom je niet meer zo snel aan zulke aantallen."

Het in stand houden van de Etstoel is volgens Scholtens niet alleen een zaak van het dorp Anloo. "We hebben veel toneelspelers uit dorpen als Annen en Eext, en er komen mensen uit de hele regio. Ook dorpen om ons heen roepen wij dus op met plannen te komen om dit niet verloren te laten gaan."