Coevorden wil 40 flexwoningen voor huurders die snel woonruimte zoeken

Het gaat dan om tijdelijke (verplaatsbare) units, woningen in bestaande gebouwen die nu nog een andere functie hebben, of het variëren van woonvormen binnen een bestaand wooncomplex. De woningen moeten komen op vier nog nader te bepalen locaties.

Ze zijn bedoeld voor zogenoemde spoedzoekers. Dat zijn bijvoorbeeld starters, statushouders, of mensen die net gescheiden zijn en snel een woning nodig hebben. Ook arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven komen in aanmerking. Voor iedereen geldt dat ze ingeschreven moeten staan bij de gemeente.