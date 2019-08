OM geeft lichaam dode man speeltuin Assen vrij

Het OM kan verder nog geen nieuwe informatie over de zaak verstrekken. Uit eerste bevindingen van het Nederlands Forensisch Instituut was nog geen zekere doodsoorzaak vast te stellen.De Assenaar overleed vorige week in een speeltuin in de wijk Peelo. De politie kreeg een melding van een zedendelict met een meisje van 4 jaar. Toen agenten aankwamen, troffen zij de overleden man aan.Vier omstanders, drie Assenaren en een man uit Kampen, werden door de politie aangehouden. De vader van het meisje meldde zich later zelf op het bureau.Het vijftal wordt nog steeds verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 32-jarige Assenaar. Zij werden afgelopen zondag vrijgelaten. Ondanks dat de man is overleden, wordt het gemelde zedendelict waarvan hij verdacht werd onderzocht. "Het is belangrijk om helder te krijgen wat zich daar in die speeltuin heeft afgespeeld", aldus het OM.Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek naar de dood van de man nog zal duren.