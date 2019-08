Bestuurscrisis Bargermeer-Meerveld maandag toch niet voor de rechter

Komen ze er nou uit zonder tussenkomst van de rechter of niet? Die vraag blijft in de Emmer wijk Bargermeer-Meerveld nog even onbeantwoord. Het kort geding tussen buurt- en huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld en Geert Poede en consorten zou komende maandag worden voortgezet in de rechtbank, maar dat is vanmiddag ingetrokken.

Vorige week troffen de partijen elkaar voor de rechtbank in Assen. De rechter heeft toen het kort geding opgeschort om beide partijen de kans te geven een algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren op 10 september. Maar woensdag kwam ineens het bericht dat de partijen elkaar weer voor de rechter zouden treffen. Dat is nu dus weer van de baan.Waarom het kort geding is ingetrokken is niet bekend. Wel was er vanochtend een overleg tussen beide voorzitters en hun advocaten.Het verhaal van de bestuurscrisis is er één met een voorgeschiedenis. Jarenlang stond de buurt- en huurdersvereniging onder leiding van voorzitter Joke Vrieling. Een groep bewoners, onder leiding van Rik Lucas, zette het bestuur af omdat zij het niet eens was met de gang van zaken.Dat was tegen het zere been van het afgezette bestuur en vanuit daar ontstond een actiecomité onder leiding van buurtbewoner Geert Poede. De groep Poede heeft zichzelf in juni uitgeroepen tot het nieuwe bestuur van de vereniging en zich onder die noemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.De groep onder leiding van Lucas is daar weer boos over en spande een kort geding aan bij de rechtbank.Nu komt er 10 september dus een ALV. Lukt het de bewoners van de wijk niet om dan een nieuw bestuur te kiezen, dan moeten de twee groepen alsnog terug naar de rechter voor een uitspraak.