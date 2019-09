Jeugdzorg staakt: 'kind krijgt niet meer de hulp die zo hard nodig is'

Jeugdzorgwerkers voeren met de vakbonden al bijna drie jaar actie tegen het huidige jeugdzorgbeleid. Vakbonden FNV en CNV eisen 950 miljoen euro van minister Hugo de Jonge van VWS om de kinderen en de werknemers in de jeugdzorg te redden.Hilda Bruggink uit Assen werkt bij Jeugdbescherming Noord en heeft Drenthe als werkgebied. "Dit is ongezond, de werkdruk is gigantisch hoog. Ik heb niet genoeg tijd voor hulp binnen een gezin, en ik moet me veel te veel bezig houden met papieren rompslomp en andere taakjes. Ik steek er veel van mijn eigen tijd in." Daarom gaat Hilda morgen ook naar Den Haag, om te demonstreren voor meer geld voor de sector. "Ik wil meer bij de gezinnen aanwezig zijn, dan zie ik meer en kan ik meer doen. De overheid ziet hier onvoldoende de ernst van in", aldus Bruggink.Morgen is dus geen dag zoals alle andere voor de Assense. "Ik ga niet op huisbezoek, ik heb geen contact met cliënten, ik ga geen hulpverlening inzetten. Ik heb geen contact met de gemeente, geen contact met hulpverleners, geen contact met het sociale netwerk rondom een kind. Ik heb geen contact met ouders, ooms, tantes, of andere familie. Ik zit niet achter mijn computer, en mijn telefoon staat uit."In plaats daarvan stapt Bruggink om half acht 's ochtends op de bus, samen met haar collega's. "Dan gaan we naar Den Haag, naar het Malieveld. Er is een heel programma opgesteld met sprekers en entertainment, beveiliging, alles erop en er aan. Dat hebben de vakbonden keurig geregeld."Bang dat gezinnen in de knel komen door de staking, is Bruggink niet. "We zorgen altijd dat er in crisissituaties hulp is. We hebben een achterwacht die alle telefoontjes aanneemt die noodzakelijk zijn, zodat kinderen niet in de knel komen." Volgens de Assense is dit ook de reden dat er nooit eerder is gestaakt. "We kunnen nooit staken. Dat hebben we nooit gedaan, dat doen we niet, wij zijn er voor de kinderen. Ik startte met het vak als jeugdbeschermer omdat ik er wil zijn om de kinderen te beschermen tegen elke vorm van onrecht. Dat was mijn drijfveer. Veiligheid voor kinderen, me daarvoor inzetten, samen met het netwerk rondom het kind als dat kan.""Kinderen krijgen tegenwoordig niet meer de hulp die ze zo hard nodig hebben. De decentralisatie van jeugdzorg heeft ertoe geleid dat het waanzin is geworden om een hulpnetwerk te organiseren." Door jarenlang bezuinigen van de rijksoverheid, bestedingen door gemeenten en een hoge administratiedruk komen jeugdzorgwerkers niet meer voldoende toe aan kinderen en gezinnen helpen, meldt de FNV. "Gezinnen staan vaak maandenlang op wachtlijsten voor hulp. En jeugdzorgwerkers kampen op hun beurt met een torenhoge werkdruk, vallen om of verlaten de sector."Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "Een jaar geleden stonden hier 3.500 actievoerende jeugdzorgwerkers tijdens de FNV Jeugdzorgmanifestatie. Het is treurig te moeten constateren dat precies een jaar later een staking nodig is om minister Hugo de Jonge te overtuigen dat het zo écht niet meer langer kan. We hebben niet eerder zo’n onwrikbare minister meegemaakt. Wat nog goed gaat in de jeugdzorg, komt omdat de sector drijft op de loyaliteit van de werknemers. Maar het elastiekje wordt steeds verder opgerekt en dreigt te knappen als de minister niet over de brug komt."Volgens de FNV is het uniek dat jeugdzorgwerkers naar het ultieme actiemiddel grijpen: staken. Tot voor kort liepen jeugdzorgwerkers zichzelf liever voorbij om toch nog koste wat kost de kinderen te helpen.Vakbonden FNV en CNV eisen geoormerkt geld voor jeugdzorg. Zo moet er dit jaar 750 miljoen euro bij om tekorten in de sector te vullen. Daarnaast moet er 200 miljoen euro komen voor arbeidsvoorwaarden voor jeugdzorgwerkers. Jeugdzorgorganisaties hebben door het huidige beleid geen geld voor loonsverhoging, werkdrukmaatregelen en om de leegloop van personeel tegen te gaan.Eerder dit jaar maakte minister Hugo de Jonge bekend dit jaar eenmalig 420 miljoen euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg. Dat is volgens de FNV bij lange na niet genoeg. De toename van de jeugdzorgvraag is alleen al 490 miljoen. Daarbij komt dat eerder al 450 miljoen per jaar is bezuinigd. Daardoor is dit extraatje nog niet de helft van wat nodig is om tekorten te vullen.Ook is het geld niet structureel en niet geoormerkt. De kans is hierdoor aanwezig dat geld voor jeugdzorg wegvloeit naar andere gemeentelijke tekorten.