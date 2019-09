Zorginstelling vreest bezuinigingen thuishulp Hoogeveen

Een deel van de mensen die nu nog drie of vier uur per weekthuishulp krijgt, moet het in de toekomst doen met twee uur thuishulp. Dat staat in de plannen van de gemeente. Dit zou een bezuiniging van twee miljoen euro moeten opleveren. Het is daarmee de grootste bezuiniging van de in totaal negen miljoen euro die de gemeente moet korten."Als je van drie uur naar twee uur gaat, dan betekent dit dat het werk voorgaat en het kopje koffie eraf. Daarmee verdwijnt dus het kijken naar iemand en het informeren hoe het met iemand gaat. Is er al bezoek geweest deze week? En waarom was er geen bezoek. Heeft u de boodschapjes wel in huis? Het is natuurlijk wel een totaal wat wordt geboden. Als die aandacht wegvalt, dan is dat een risico", zegt bestuurder Ria Knotters van De Westerkim.Verzorgende Annet Reit voorziet dat dan problemen ontstaan. "Nu kunnen we dingen aan zien komen en daarop sturen, maar straks is er in een keer een heel groot probleem."Recent is een ziekenhuisopname voorkomen van een bewoner van De Westerkim. De thuishulp zag een wond op het been van de bewoner en schakelde de verpleging in. Daarmee is een trombosebeen voorkomen. Het woonzorgcentrum noemt dit als voorbeeld hoe de thuishulp erger kan voorkomen.De gemeente Hoogeveen wil ook vijftigduizend euro bezuinigen op dagbesteding. Een deel van de mensen die nu naar De Westerkim gaat, moet in de toekomst zelf maar naar bestaande inloopvoorzieningen gaan, vindt de gemeente. "We halen de mensen op van huis. Dan zien we hoe de tuin erbij staat en hoe het huis eruit ziet. Oogt het fris en hoe ruikt het? Je hebt contact met de mantelzorger over hoe het gegaan is de afgelopen dagen. Daar haal je weer zoveel informatie uit", zegt Reit.Dagbesteding bij De Westerkim is volgens haar anders dan in een ontmoetingscentrum. "Doordat wij contact hebben met de huisarts, met thuiszorg en met de mantelzorg, kunnen wij als professional direct ingrijpen. Als iemand naar een ontmoetingscentrum gaat is het leuk en gezellig een kopje koffie drinken, maar de problematiek thuis wordt dan niet gezien", aldus Reit,Het is volgens bestuurder Knotters nog te vroeg om te zeggen of door de geplande bezuinigingen ontslagen moeten vallen.De bezuinigingen zijn nog niet definitief. De Westerkim overweegt om samen met andere zorginstellingen in gesprek met de gemeente te gaan om te praten over alternatieven.