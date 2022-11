Schilderij 'komt thuis' bij Stedelijk Museum Coevorden

Het Stedelijk Museum Coevorden had al enkele werken van schilder Frits Meppelink, maar een stilleven zat daar nog niet tussen. Tot nu.

Directeur Rik Klaucke is daarom verheugd met de schenking van een schilderij met rozen. "We hebben wel meer werk van deze schilder, we hebben ook wel eens een tentoonstelling gehouden met tekeningen van Frits. Alleen we hebben nog geen stilleven, dus dit stilleven met rozen in een vaas is ook nog eens uniek binnen onze selectie, dus daar zijn we dubbel blij mee."

"Je ziet een kan, zo heb ik bedacht, turquoise met prachtige rozen in verschillende kleuren. Prachtig eigenlijk", beschrijft Saakje ter Beek het doek. Maar ondanks dat ze het een mooi werk vindt doet ze toch afstand. "Mijn man Henk ter Beek is vorig jaar overleden. Ik ga verhuizen dus ik moet dingen weg doen. Van het een neem je makkelijk afscheid, van het andere niet. Dit was wel een dingetje om weg te doen."

Relus ter Beek

Saakje's man Henk ter Beek was de broer van Relus ter Beek. Relus was begin jaren '90 minister van Defensie en later tot 2008 Commissaris van de Koningin in Drenthe. Het schilderij was een huwelijksgeschenk van hun vader aan hun moeder en heeft dus in hun ouderlijk huis in de wijk Tuindorp in Coevorden nog aan de muur gehangen.

Op een foto in het bezit van het Rijksmuseum is de toenmalig minister van defensie geportretteerd met zijn moeder in het ouderlijk huis. Aan de wand hangt het schilderij.

Bel het museum

Volgens Saakje ter Beek was binnen de familie geen echte belangstelling voor het schilderij. Omdat zowel de laatste eigenaars als de schilder uit Coevorden komen was het voor haar duidelijk dat het schilderij naar Coevorden terug moest. "Het valt op zijn plek voor mij. Het schilderij van Meppelink, die in Coevorden woonde, en de familie Ter Beek, die ook in Coevorden woonde, voor mij kan het geen betere plek krijgen."