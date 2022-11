'Cultuurgoed' in Anloo dreigt te verdwijnen: 'Zou een gemis zijn'

Jaarlijks trekt de Etstoel - met een rechtspraak in de kerk, een openluchtspel en een markt - liefst 4.000 bezoekers naar Anloo. Toch dreigt het populaire evenement te verdwijnen, vanwege een gebrek aan vrijwilligers.

Vooral aan de voorkant zijn er te weinig vrijwilligers. "We hebben 3 of 4 coördinatoren nodig en tientallen mensen die willen helpen met de opbouw", zegt voorzitter Henk Doeven van Stichting Etstoel Anloo. Die handjes zijn tot op heden niet gevonden, waardoor het voortbestaan van de Etstoel aan een zijden draadje hangt.

Reden voor de stichting om deze week de noodklok te luiden. Half december moeten er plannen zijn om de editie van 2023 te redden, anders gaat de stekker er voor minstens één jaar uit. "We kunnen niet anders", verzucht Doeven. "Het bestuur kan niet alles zelf doen."

De stichting heeft binnen het vrijwilligersbestand te kampen met een flinke vergrijzing. "We hopen daarom op jongere aanwas."

De Etstoel leeft in Anloo en omstreken enorm. "Het is prachtig, echt cultuurgoed", zegt Doeven. "Het zorgt voor een stuk sociale binding en zou een gemis zijn als het verdwijnt. Bovendien is het allemaal voor een goed doel."