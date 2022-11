Actium compenseert huurders Oosterveld en belooft beterschap

Bewoners van huurwoningen in Norg waar van alles aan mankeert, krijgen nog voor het eind van dit jaar 3.000 euro schadevergoeding. Woningcorporatie Actium maakte dat gisteravond bekend op een bewonersavond voor mensen in de wijk Oosterveld. Het gaat om zestien huishoudens.

Al sinds de oplevering in het voorjaar van 2020 gaat het mis op het Oosterveld. Er waren problemen met het ventileren en verwarmen van woningen. Andere bewoners zien dat de tegels van de badkamer loslaten, terwijl weer andere bewoners zien dat hun huis aan de buitenkant groen uitslaat.

De aannemer die verantwoordelijk was voor de bouw van de 16 huurwoningen, ging een tijdje terug al failliet. Dat maakt het voor Actium lastiger om snel oplossingen te vinden voor haar bewoners.

'Mooi project, verkeerde uitvoerder'

Henk Oostland van huurdersplatform MEVM zag nog niet eerder dat er in zo'n korte tijd zo veel misging bij nieuwbouwwoningen. Dat wijt hij onder meer aan het feit dat het in het Oosterveld gaat om een proef met passieve woningen. Dit zijn woningen die vooral met herbruikbare materialen zijn gemaakt. "Dit was de eerste keer dat Actium op deze manier huizen liet bouwen", zegt Oostland. "De aannemer heeft destijds aangegeven ervaring met dit soort woningen te hebben, terwijl dat in de praktijk niet het geval was. Daarnaast had hij moeite personeel te vinden."

Dit zorgt er nu dus voor dat de bewoners van de huizen met allerlei problemen kampen. "Dat is jammer van deze proef, want het is een mooi project", zegt Oostland. "We horen van bewoners dat zij over het type woningen nog steeds heel tevreden zijn. De bouw is alleen door de verkeerde partij uitgevoerd."

Aanbevelingen

Actium baalt flink van de problemen. "Een huurder moet comfortabel kunnen wonen en dat is in het geval van deze woningen niet zo", laat communicatieadviseur Hanneke Nijman weten. "De afgelopen tijd hebben we in nauw overleg met deze bewoners diverse verbeteringen doorgevoerd."

De bewoners ontvangen uiterlijk maandag een rapport, opgesteld door Buro Smit. Daarin staan alle problemen beschreven en worden ook aanbevelingen gedaan om deze op te lossen. Actium zegt de aanbevelingen ter harte te nemen en ermee aan de slag te gaan.

31 maart

Het aanpakken van de ventilatie van huizen heeft de hoogste prioriteit. Verder worden er nieuwe 'steenstrips' aan de buitenkant van de woningen aangebracht en moeten kozijnen nog 'kierdicht' worden gemaakt.