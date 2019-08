Waterschap vist driehonderd kilo dode vis uit Middenraai

"We hebben al driehonderd kilo dode vis eruitgehaald", vertelt Johan Snippe van WDOD. "Dinsdag kregen we een melding van dode vissen en stinkend water. Sinds woensdagochtend zijn we bezig met het beluchten van het water. Daarnaast pompen we water uit de Hoogeveense Vaart en voegen dat toe aan de Middenraai."Het zuurstofgehalte in het kanaaltje tussen Nieuw-Balinge en Nieuweroord is nagenoeg nul. In de gezondere Hoogeveense Vaart zit een normaal gehalte van acht milligram per liter. Door dat water te verplaatsen wordt de zuurstofloze prop verdreven."Nu is het een kwestie van meten of de toestand van het water verbeterd. We hebben de laatste dode vissen eruit gehaald en ook de nog levende vissen verplaatst naar een ander gedeelte. Volgens de laatste metingen gaat het de goede kant op en neemt het zuurstofgehalte weer toe."Volgens Snippe nemen micro-organismen in het water meer zuurstof op door het droge weer. Daardoor blijft er voor de vissen niets over en stikken ze. "Het is jammer dat het nu niet regent, want dan zouden we niet handmatig water hoeven bij te vullen."De drie trekkers met waterpompen en de vrachtwagen die het zuurstofrijke water naar de Middenraai brengt, trekken veel bekijks van voorbijgangers. Het waterschap weet nog niet hoe lang de klus nog duurt.