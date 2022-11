Het Podium Hoogeveen mikt op grotere concertzaal, 350.000 euro beschikbaar voor renovatie

De toenmalige wethouder Janita Tabak zei daar destijds het volgende over: "Het is niet realistisch om te denken dat we onder deze omstandigheden een nieuw cultuurcomplex kunnen realiseren. Het is onze prioriteit om de huidige culturele functies overeind te houden."

Wat er nu verder gebeurt met De Tamboer en de bibliotheek, is nog de vraag. Rebers zegt dat de stichting gesprekken voert met de gemeente over De Tamboer, die net zoals Het Podium onder Stichting Cultuurhuis valt. "Fase één is Het Podium, in fase twee kijken we naar De Tamboer. Wat er met het gebouw aan de Hoofdstraat gaat gebeuren is nog lastig te zeggen. Er zijn plannen, maar het gaat vooral nog om concepten. Die gaan we de komende tijd verder uitwerken."