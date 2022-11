Stemmen maar: Stemweek Drentse 1000 van start

Zin in?

"Jazeker", luidde het antwoord van Wim Boer. "Het was mijn droom om ooit een hitparade te presenteren. Nu zijn het duizend nummers. Dus ja, ik ben een gelukkig mens". Ook René Steenbergen is enthousiast: "Laat maar komen, ik ben eraan toe." Presentator Judith Regendorp kan zelfs nog nagenieten van het jaar ervoor. "Vorig jaar was de Drentse 1000 voor het eerst. En dat het zo fantastisch ging en dat er zoveel mensen meedachten en hun tips instuurden, dat is echt tof."

Toch komt er ook wat spanning kijken bij het noteren van de favoriete nummers. Anouk Middel vindt de vraag wat de mooiste Drentse plaat is 'zo ontzettend moeilijk'. Er zijn gewoon zoveel mooie Drentse nummers om uit te kiezen, zegt zij.

Guilty pleasures

We noemen ze dan wel guilty pleasures, de vier radiopresentatoren praten onbeschaamd over hun favoriete foute platen. Zo vertelt Regendorp dat ze als kind luidkeels meezong met Huilen is voor jou te laat van Corry en de Rekels. Maar ook ABBA passeert de revue, maar met de opmerking dat het zó fout is, dat het eigenlijk gewoon heerlijk is. Voulez vous wordt genoemd als Boer zijn guilty pleasure. "Echt een ultiem disconummer. Lekker om op los te gaan." Nog zo'n fout nummer dat stiekem gewoon 'een heel goed liedje' is? "Nou, dat is Especially for you van Kylie Minogue en Jason Donovan", zegt Steenbergen.

Bij Middel kan het niet bij slechts één guilty pleasure blijven: "Daar heb ik er heel veel van", roept ze enthousiast. "Ik houd echt van foute muziek." En welke foute platen mogen wat haar betreft dan helemaal grijs gedraaid worden? André Hazes komt gelijk ter sprake, maar als de presentator er echt maar een mag kiezen wordt het toch Love me just a little bit more van de Dolly Dots.

De állermooiste