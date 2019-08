UMCG krijgt miljoenen voor onderzoek naar chronische ziektes

Het consortium krijgt 18 miljoen euro subsidie, 8 miljoen leggen de instituten er zelf bij.Het onderzoek richt zich niet op chronische ziektes die genetisch bepaald zijn, maar die ontstaan zijn door slechte leefgewoontes zoals roken of ongezond eten, te weinig lichaamsbeweging of door luchtvervuiling. Het UMCG is dankzij deze toekenning straks in staat niet-genetische risicofactoren voor de gezondheid voor alle Nederlanders in kaart te brengen.Gestart wordt met een onderzoek naar hart- en vaatziektes en diabetes type 2. Het UMCG gebruikt daarvoor de data die de afgelopen tien jaar verzameld zijn door het project Lifelines. Dat is een langdurige studie naar gezond oud worden in het Noorden. Aan Lifelines doen 167.000 noorderlingen mee van wie de gezondheidsgegevens bewaard worden in een databank.Uitgangspunt van het nieuwe wetenschappelijke onderzoek naar chronische ziektes is het toevoegen van meer gezonde jaren. Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen doen het onderzoek samen met de Universiteiten van Leiden en Utrecht, UMC Utrecht en Amsterdam UMC.