Elektrische autorijder kan openbare laadpaal aanvragen

De eerste van die duizend nieuwe laadpalen is vrijdag in gebruik genomen bij P+R Hoogkerk. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil de groei van het aantal laadpalen welbewust stimuleren: "We willen allemaal verduurzamen. Maar met elektrisch rijden is dat een kip-ei-discussie. Ik ga niet elektrisch rijden, want ik kan niet opladen. En dat moet je doorbreken."De laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door Allego, het bedrijf dat marktleider is op het gebied van elektrisch rijden in de Benelux en de aanbesteding won. Om de verspreiding ook in kleine kernen van de grond te krijgen wil directeur Harold Langenberg daar soepeler toelatingsregels laten gelden.Harold Langenberg: "In de stad Groningen hebben we nu al 120 laadpalen in de openbare ruimte staan. Maar we hebben met de gemeenten afgesproken dat ook in de kleine kernen basis-laadpalen komen te staan."Los van het aantal hybride auto's rijden er in Drenthe momenteel bijna 1200 elektrische auto's rond. Dat blijkt uit cijfers van de RDW. Iets meer dan de helft daarvan is geregistreerd in de gemeente Tynaarlo. Desondanks zijn er maar drie openbare laadpalen en nog één bij Groningen Airport Eelde. Inmiddels zijn er uit die gemeente al zeven aanvragen gekomen voor de plaatsing van een laadpaal.Tynaarlo wil een kleine bijdrage leveren als de laadpaal niet uit zou kunnen. Wethouder Henk Lammers: "Je moet behoefte gestuurd gaan werken. Het geheel moet uiteindelijk een dekkend gebeuren zijn. In de kleine kernen willen we maatwerk leveren. Als we van tevoren denken dat het niet helemaal uit kan, maar het is maatschappelijk wel goed, dan stellen we eenmalig maximaal 500 euro per paal beschikbaar."De laadpalen worden in het gebruik steeds veelzijdiger, zo niet slimmer, zoals Langenberg het benoemd. "Deze laadpalen hebben al technologie in zich om de e-rijder in staat te stellen zijn eigen energie-leverancier te kiezen. En dat kan ook een lokale zonne-energiecoöperatie zijn. Zodat mensen kunnen zeggen dit is mijn contract, mijn energie-bron. Ik hoop dat er zoveel mogelijk donker-groene elektriciteit via de laadpalen wordt geleverd."