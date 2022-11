Oekraïners kunnen langer in Het Kleurenpalet in Nieuw-Buinen verblijven

De Oekraïners die in de voormalige zorgboerderij Het Kleurenpalet in Nieuw-Buinen verblijven, kunnen daar langer blijven wonen. Daar treft de gemeente Borger-Odoorn voorbereidingen voor.

In eerste instantie was de einddatum van de opvang 1 december 2022, dat wordt nu 15 juli 2023.

Gemeente Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat er een veilige opvangplek is voor Oekraïners in deze onzekere tijden, aldus wethouder Bernard Jansen. "Helaas is er nog geen zicht op een einde aan de oorlog in Oekraïne. Wij verwachten daarom dat de opvang voor Oekraïners nog langer nodig blijft."