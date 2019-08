Noordelijk Belastingkantoor moet miljoenen extra bijleggen

Het kantoor heft de belasting van de waterschappen en de ozb en afvalstoffenheffing van de gemeente Groningen.

Hierdoor moet het belastingkantoor extra personeel inhuren en de ict aanpassen. Dit vergt 3,2 miljoen extra.Het geld moet worden opgehoest door de eigenaren van het Noordelijk Belastingkantoor. Dat zijn de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en de gemeente Groningen.Er is volgens RTV Noord ook sprake van extra onvoorziene kosten, als gevolg van de aansluiting van Haren bij de gemeente Groningen. Dat kwam door de gemeentelijke herindeling per 1 januari van dit jaar.Volgens dagelijks bestuurslid Fien Heeringa (PvdA) van waterschap Hunze en Aa's komt de extra uitgave van dik 3 miljoen niet als een verrassing. "We hadden al onderzoek laten doen naar de achterstanden. En bij de voorjaarsnota bleek al dat we extra maatregelen moesten treffen, zoals het aannemen van tijdelijk extra personeel. Wij moeten 5 ton betalen, dat hadden we ook al gereserveerd."Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor, voorheen Hefpunt, verwacht dat de achterstanden aan het einde van 2020 zijn weggewerkt. Vorig jaar oktober verstuurde het Noordelijk Belastingkantoor al tienduizenden betalingsherinneringen, aanmaningen en zelfs dwangbevelen vanwege betalingsachterstanden.De extra miljoenen voor inzet van meer personeel en ict wordt betaald door de partijen gezamenlijk. Of de waterschappen de extra kosten doorberekenen aan ingezetenen, bedrijven en boeren in het waterschapsgebied, is nog onduidelijk.Volgens Heeringa wordt bij Hunze en Aa's de balans pas eind dit jaar opgemaakt. "De afgelopen jaren hadden we te maken met wat meevallers, dus we hebben zeker reserves. Hoe we dit jaar financieel afsluiten weten we niet. Maar ik maak me nog niet ongerust."Heeringa vermoedt dat het Noordelijk Belastingkantoor door wanbetalers 1 tot 1,5 ton aan belastinginkomsten misloopt.