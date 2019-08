Miedema verpulvert Estland met Oranjedames

Vivianne Miedema maakte twee doelpunten in de A. Le Coq Arena, waar de Estse vrouwen met bijna 2.000 mensen op de tribunes wel een toeschouwersrecord vierden.De Hoogeveense nam in de 27e minuut de openingstreffer voor haar rekening. Miedema speelde zichzelf vrij op de rand van het zestienmetergebied en schoot met links hard raak.Daarna ging het hard. Jill Roord tikte de 2-0 binnen en Sherida Spitse schoot even later haast achteloos een vrije trap binnen. In de tweede helft deed de recordinternational dat nog een keer, nu met een fraaie knal vanaf zo'n 25 meter.Met Shanice van de Sanden en Stefanie van der Gragt als invalsters ging Oranje in het laatste uur door met scoren. Via goals van opnieuw Miedema, Dominique Bloodworth en invalster Ellen Jansen werd het 0-7.De volgende wedstrijd in de kwalificatiereeks spelen de vrouwen volgende week dinsdag. Dan komt Turkije om 20.00 uur op bezoek in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.