Oranjefan Fienus Baas op weg naar Qatar: 'Voelt als een schoolreisje'

Kaarten voor de halve eindstrijd en de finale heeft de voetbalfan nog niet binnen. "Dat moet geen probleem worden, er komen nog heel wat kaarten terug in de verkoop, dus dan vliegen we weer die kant op. Want tussendoor moet er ook nog wat gewerkt worden."

Het mondiale voetbaltoernooi is zeer omstreden vanwege de erbarmelijke arbeidsomstandigheden waaronder stadions zijn gebouwd en infrastructuur is aangelegd. Hierbij vielen zo'n 6.500 slachtoffers, becijferde de Engelse krant The Guardian eerder.

Omstreden WK

Baas zijn voorkeur is altijd uitgegaan naar een ander gastland dan Qatar, zo gaf hij eerder aan bij RTV Drenthe. Vooral de hoge kosten voor de trip naar het Midden-Oosten spelen daarbij een rol. "Elkaar opzoeken en lekker een biertje doen op het terras is er niet bij (...). Persoonlijk had ik liever gezien dat het toernooi in een land als Duitsland zou zijn. Dan ben je simpelweg met meer mensen en dat is veel gezelliger."