MH17-nabestaande: 'Levenslang kan ik me in vinden, maar je krijgt ze er niet mee terug'

Nabestaande Henk Palm kan leven met de uitspraak van drie keer levenslang en een keer vrijspraak die gisteren in de zaak MH17 werd gedaan. Zijn nicht Erla Palm, haar man en hun twee kinderen kwamen om het leven toen het vliegtuig in 2014 boven Oekraïne door een Buk-raket werd neergehaald.

Toch geeft de uitspraak Palm niet echt een gevoel van genoegdoening. "Nee, want 298 doden, moedwillig neergeschoten, dat geeft nooit een gevoel van rechtvaardigheid. Dat wil er bij mij niet in. Dit krijg ik nooit meer weg. Ik kan me heel goed voorstellen dat de uitspraak voor heel veel mensen wel een soort genoegdoening is, maar voor mij niet."

Weinig hoop op arrestatie

Palm heeft de zitting thuis voor de televisie gevolgd. "Niet alles hoor, alleen de strafmaat en ik vond dat de rechter het prima verwoorde. In levenslang kan ik me vinden, maar je krijgt ze denk ik nooit achter de tralies. Want ze laten zich niet meer zien, of ze moeten toevallig een foutje maken ergens in Europa, zodat ze gearresteerd worden. Ik denk dat deze uitspraak op dit moment het meest haalbare is."

Palm heeft verder geen contact met andere nabestaanden. "Daar heb ik geen behoefte aan. Ik ben niet een keer bij de rechtszaak geweest. Ik ben wel via internet en mails op de hoogte gehouden maar voor de rest niet. Je krijgt ze er toch niet mee terug."