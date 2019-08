RUG behandelt klacht over promotie journalist Ad van Liempt

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de RUG behandelt de klacht momenteel. Dat kan enkele weken duren. De universiteit doet geen inhoudelijke mededelingen over de aard van de klacht of over de klager.In een schriftelijke reactie aan het programma dr Kelder en Co op NPO Radio 1 laat Van Liempt weten dat zijn boek 'aan de eisen voor promotie heeft voldaan en daarom het vervolg met vertrouwen tegemoet ziet'.In dr Kelder en Co is morgen historicus Rudolf Dekker te gast. Hij plaatst openlijk vraagtekens bij het wetenschappelijke gehalte van de promotie van Van Liempt. Het boek over de commandant, die verantwoordelijk was voor de deportatie van tienduizenden Joden, krijgt overwegend goede recensies, maar ook klinkt er kritiek.