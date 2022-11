Hotel Postma: Zes kinderen, zes levenskeuzes

Jacob volgde de Hotelschool in Den Haag om vervolgens aan de slag te gaan in de horeca op de vaart. Begin jaren dertig neemt hij het hotel van zijn ouders over, dat hij vervolgens moderniseert. De mondiale economische crisis en de armoede die ermee gepaard gaat, maakt Jacob gevoelig voor het nationaalsocialisme. Het was zijn overtuiging dat deze beweging een antwoord had op alle ellende.

Na onder meer een tijdje in de Limburgse mijnen te hebben gewerkt, vindt hij uiteindelijk werk in een hotel in Scheveningen. Emplooi vinden blijkt in eerste instantie moeilijk vanwege zijn oorlogsverleden. Emmen is om die reden geen optie meer. Na de oorlog blijft hij zijn keuze verdedigen. Hij spreekt zijn levensverhaal in op een hele reeks cassettebandjes, die uiteindelijk een plaats krijgen in het boek Een Leven Lang Gezwegen van Ali Noordlag. Jacob sterft in 1991 in het Friese Warns.