Individuele fouten nekken FC Emmen tegen PEC Zwolle: 1-3

Door de nederlaag blijft FC Emmen steken op 3 punten, maar nu uit vijf duels. PEC Zwolle heeft de eerste driepunter binnen en gaat door de zege over FC Emmen heen met nu vier punten uit vijf wedstrijden.Nick Bakker zorgde voor een droomstart voor FC Emmen, dat net als in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, goed aan de wedstrijd begon. Zwolle was aangeslagen en Emmen ging op jacht naar meer, maar in tegenstelling tot de 2-0 stond het na 17 minuten plotseling 1-1 door een treffer van Dennis Johnsen die de bal met een gelukje (hands? maar niet bestraft) meekreeg en scoorde.Twee individuele fouten later stond het 1-3 door goals van Thomas Bruns en Ilias Bel Hassani. Bij de eerste goal was Bruns veel attenter dan Keziah Veendorp en Dennis Telgenkamp. De eerste liet zich bij een diepe bal gemakkelijk aftroeven en Telgenkamp bleef staan op de middellijn. De derde tegentreffer werd ingeleid door Henk Bos die wilde passeren op het middenveld maar de bal verspeelde aan Bruns, die geen strobreed in de weg gelegd werd. Het schot werd niet goed gekeerd door Telgenkamp en via de onderkant van de lat kon Bel Hassani simpel binnenkoppen.FC Emmen deed er alles aan om de opgelopen schade in de tweede helft te herstellen. De mannen van Lukkien, die overigens dezelfde elf spelers na rust de mogelijkheid op eerherstel gaf, kregen ook kansen genoeg. Onder andere Jafar Arias (kopbal gered door Mous), Glenn Bijl (schot gered door Mous), Veendorp (bal van de lijn gehaald), opnieuw Bijl (voorlangs), Sergio Peña (poging over) waren dichtbij maar de aansluitingstreffer kwam niet.Later meer...