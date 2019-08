TT Museum kiest duo interieurarchitecten voor inrichting pand

Het gaat om AP-Interieurarchitect van de Assense Annemieke Plomp en Rein Feenstra Interieurarchitectuur uit het Friese Goutum. Het duo is gekozen na pitches door drie ontwerpbureau's.Het TT Museum komt in de vroegere club Diana, dat daarvoor decennialang een bioscoop was. Volgens voorzitter Sandra Hoekman van het TT Museum had het stichtingsbestuur 'het beste gevoel' bij het idee van het tweetal. "We willen in de voormalige discotheek verschillende plekken hebben waar de TT te beleven valt. Zodra je over de drempel stapt, moet je als het ware de TT voelen. Hun idee voldeed daar het beste aan."Hoekman kan verder nog weinig kwijt over het inrichtingsplan. Er is volgens haar 'een hele globale ontwerpschets gepitcht' door het duo, wat nu concreet moet worden. "We konden niet meteen om een uitgebreide schets vragen, want de eerste pitch moest gratis. We moeten zuinig werken, we hebben nauwelijks geld."De stichting kreeg voor de zomer een startsubsidie van 15.000 euro van de gemeente Assen, terwijl er 20.000 was gevraagd. "Dus we moeten spaarzaam zijn." Bedoeling is dat er begin november een uitgewerkt plan ligt, waarmee het stichtingsbestuur de boer opgaat om financiële steun te krijgen. Naast het inrichtingsplan wordt er ook gewerkt aan een projectplan. Daarin komt te staan hoe het gefinancierd en geëxploiteerd moet worden.Sandra Hoekman schat in dat een TT Museum met alles erop en eraan als gauw vier tot vijf ton kost. Ze willen daarvoor aankloppen bij verschillende partijen, waaronder de provincie. Ook hoopt de stichting op steun van de gemeente Assen, ook al zei het college van B en W eerder dat het bij de 15.000 euro startsubsidie blijft die ze nu uittrekken. Stadspartij PLOP stelde daar al vragen over.Volgens Hoekman wordt ernaar gestreefd het TT Museum rond de TT van volgend jaar te openen. "Maar of het dan helemaal klaar is of slechts voor een deel, dat durf ik niet te zeggen. Het kan allebei," aldus Hoekman.Er wordt in Assen al jaren gesproken over een TT Museum. Daarvoor waren al meerdere locaties in beeld, maar er kwam telkens niets van de grond. Totdat City Hotel de Jonge de vroegere discotheek, die bij het bedrijf hoort, eind vorig jaar voor een symbolisch bedrag aanbood.