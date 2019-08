Zorgen, maar geen paniek bij Dick Lukkien na vierde nederlaag

FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop van het verloren duel tegen PEC Zwolle realistisch. "We hebben een verdiende nederlaag geleden, al had ik in de rust en ook na de wedstrijd het gevoel dat dat niet had gehoeven. Maar daar hoeven we het nu niet over te hebben. We hebben verloren en dat is het verhaal van vanavond."

Individuele fouten nekken FC Emmen tegen PEC Zwolle: 1-3

De oefenmeester vervolgt: "Het eerste kwartier was prima, maar daarna zijn we het helemaal kwijt. We gaven veel te veel ruimtes weg en in het druk zetten maakten we verkeerde keuzes, waardoor Zwolle in hun kracht kwam. Daardoor kwamen Hamer en Clement meer en meer aan het voetballen. Bovendien maakten we ook nog eens cruciale persoonlijke fouten, die genadeloos werden afgestraft."Lukkien besloot om dezelfde elf spelers in de tweede helft kans op eerherstel te geven. "En dat had kunnen lukken. We kregen kansen genoeg, misschien wel evenveel als Zwolle. Maar dan moeten we wel klinischer zijn in de afronding."