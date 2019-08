Bos en Telgenkamp schuldbewust na zwak half uur FC Emmen

Persoonlijke fouten nekken FC Emmen tegen PEC Zwolle

Henk Bos kon het amper geloven dat Emmen, na de vroege 1-0 voorsprong, door één tegentreffer de weg volledig kwijt was. "Het was bijna open huis", aldus de middenvelder. "Bel Hassani ging op het middenveld spelen en daar hadden wij geen goed antwoord op. Zij hadden continu een mannetje vrij en met name Hamer en Clement konden doen wat ze wilden en veel ballen achter onze verdediging leggen. Dat heeft voor een groot gedeelte te maken met communicatie.""Die eerste tegengoal was een mazzeltje voor PEC. Een doelpunt die echt uit de lucht kwam vallen. Ik hoorde dat er sprake was van hands, maar ik heb dat zelf niet gezien op het moment zelf", vertelt Dennis Telgenkamp. "Daarna komen ze door miscommunicatie tussen Keziah Veendorp en mij op 1-2. Ik coachte dat die bal voor Keziah was, maar kennelijk heeft hij dat niet zo begrepen of gehoord. Dat moet ik dus nog beter organiseren."De derde tegentreffer rekende Bos zich persoonlijk aan. "Ik raakte de bal kwijt op het middenveld. Dom, want ik had die bal gewoon weg moeten schieten. Dan gebeurt er verder niets."