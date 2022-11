Geen overstromingen in Meppel meer door opvang van water in natuurgebieden in Westerveld

Deze week hebben de provincie, Natuurmonumenten en het waterschap een overeenkomst getekend om dit mogelijk te maken. "Een bijzonder mooie mijlpaal, in een tijd waarin de uitdagingen voor klimaat en natuur groot zijn", reageert provincie Henk Jumelet namens Drenthe. De verwachting is dat een keer in de 25 jaar de volledige noodwaterberging gebruikt moet worden. Al waarschuwen experts dat door de veranderende klimaatscenario's het mogelijk een te optimistische inschatting is, en het vaker gebruikt moet worden.

In het gebied wordt het water dus langer opgeslagen, waardoor Meppel minder snel wordt overstroomd. Maar de opvang van water heeft ook een voordeel bij de droogte. Het moet de verdroging van het Holtingerveld tegengaan. In het Holtingerveld, een Natura 2000-gebied, zijn momenteel veel vennen verdroogd als gevolg van lage grondwaterstanden in de omgeving.

Terugkeer van Uffelter Boervaart

Behalve dat er water wordt opgevangen, is het ook de bedoeling om in de natuurgebieden de natuur te herstellen. Zo worden ook delen van de Uffelter Boervaart in ere hersteld. Dit vaartje werd in 1787 aangelegd om de turf vanuit het Uffelterveen en het Kolonieveen met de boot te vervoeren naar Meppel. Sinds 1854 is het echter niet meer in gebruik als turfvaart. Nadat het in verval is geraakt, is het jaren geleden gedempt.