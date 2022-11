Soap rondom Mannes krijgt vandaag een vervolg

Het was even stil rondom de stationshond Mannes, maar vandaag staat de tweede rechtszaak op de planning. En dat is een 'spaghettizaak', want er worden meerdere verwijten met elkaar uitgevochten.

Alle gedaagden zitten vandaag in de rechtbank van Rotterdam, omdat beide kunstenaars, Maurice Nio en Q.S. Serafijn - een pseudoniem voor Robert Hack - uit die stad komen.

Meerdere zaken

Vandaag start de bodemprocedure van de zaak. Hierbij komen meerdere zaken aan bod. De eerste gaat over de herstelkosten die de gemeente Assen heeft betaald voor Mannes. Het gaat om 90.000 euro die de gemeente heeft voorgeschoten. Q.S. Serafijn vindt dat de gemeente Assen met de herstelbeurt de originele Mannes compleet heeft verpest. Dat is ook gelijk de tweede zaak die behandeld wordt.

De Rotterdamse kunstenaar vindt namelijk dat de gemeente Mannes heeft 'verkracht' en dat daardoor het kunstwerk zijn reputatie beschadigt. Q.S. Serafijn vindt daarom dat Mannes weer hersteld moet worden naar hoe hij eruit zag voor de herstelwerkzaamheden.

Onderaannemers ook van de partij

Om nog even terug te komen op de herstelkosten. De twee kunstenaars hebben namelijk een tienjarig contract waarin staat dat ze onderhoudsplicht hebben. Maar daar hebben ze dus lak aan. Zij schuiven de rekening door naar het houtbewerkingsbedrijf dat Mannes in 2018 in elkaar zette. Volgens Nio en Serafijn zou dat bedrijf slecht werk geleverd hebben.

Deze onderaannemers zijn vandaag ook aanwezig in de rechtbank.

Kritiek vanaf het begin

Sinds dierendag 2018 staat de hond op de uitkijk op het station. Ook toen was er al kritiek vanwege de hoge kosten van het kunstwerk, namelijk een half miljoen. Sindsdien is het gedoe op gedoe. Vorig jaar kon de gemeente niet langer aanzien hoe Mannes steeds verder verloederde. Eerst waren er kalkstrepen op het beeld te zien en vervolgens liet de kunstharslaag los.

De gemeente schakelde een bedrijf uit Werkendam in om Mannes op te lappen. Alle houten panelen werden stuk voor stuk ingepakt in een stevige beschermlaag van glasvezel. En er kwamen nog eens vier dikke lagen hoogglans overheen, zodat Mannes weer vijftig jaar mee zou kunnen.

Mannes mag blijven

In april van dit jaar was de eerste rechtszaak. Die ging over het feit of Mannes mocht blijven staan of dat de stationshond afgedekt moest worden. Maar de kunstenaar Serafijn wilde zelfs afdwingen dat het grote beeld uit Assen verdween. De rechter ging daar niet mee akkoord en daarom mocht Mannes blijven staan. In ieder geval totdat een andere rechter in een van de toekomstige rechtszaken een ander besluit neemt.