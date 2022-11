Vluchtelingen schuiven aan voor warme maaltijd in Exloo: 'Geen doorgekookte groente'

Regenbuien, harde wind en nachtvorst. Het zijn de laatste donkere weken van het jaar, een periode waarin het weer tijd is voor liefdadigheidsacties. In het dorpshuis in Exloo stonden warme maaltijden klaar voor een groep vluchtelingen uit de noodopvang in het dorp.

De vluchtelingen verblijven sinds enige tijd in woonunits in Exloo. Deze noodopvang werd eerst gebruikt voor Oekraïners, maar die groep heeft een nieuwe woonplek gekregen in de gemeente Borger-Odoorn. De units worden samen met de groepsaccomodatie op Camping Exloo nu ingezet voor vluchtelingen die overkwamen uit Ter Apel.

Beetje ervaring

"Het gaat in totaal om 33 vluchtelingen en daar wilden we iets voor organiseren", vertelt Wil Luchjenbroers, voorzitter van het dorpshuis. "Vanuit het dorp is er heel goed gereageerd op deze actie. Heel veel inwoners gaven aan dat we een beroep op ze konden doen. Natuurlijk hebben we al een klein beetje ervaring met Oekraïners. We hebben er hier 25 gehad en dat verliep bijzonder prettig."

"We wilden dit graag voor deze asielzoekers doen omdat ze toch vrij krap behuisd zijn", legt Roelf Begeman uit. Hij is coördinator accommodatiebeheer en inkoop van het dorpshuis. "Alle basisvoorzieningen voor de asielzoekers zijn wel goed, maar ze hebben geen huiskamer. Ze kunnen niet met alle 33 een keertje bij elkaar komen. Wij proberen dat nu toch te realiseren."