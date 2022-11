Klazienavener krijgt cel- en werkstraf voor chanteren 'pedofielen' op chatsites

Voor het afpersen van drie mannen uit Overijssel, die hij via chatsites benaderde, is een 21-jarige man uit Klazienaveen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De man zat bewust met een nepprofiel van een minderjarige op bepaalde sites, om mannen te pakken die verkeerde dingen wilden doen met minderjarigen, zei hij tegen de rechter in Assen. "Dan was het minder erg", dacht hij.

De politie Overijssel kreeg vanaf 2019 meldingen binnen van chantage. Begin 2021 liep de man uit Klazienaveen tegen de lamp toen hij een geldbedrag van een slachtoffer uit Almelo oppikte bij een tankstation in Emmen. De Almeloër moest hem 3000 euro betalen om verspreiding van naaktfoto's te voorkomen. De politie was ingeseind en keek op afstand mee. Toen de Klazienavener het pakje oppakte werd hij ingerekend. De man bekende vrijwel meteen. Op zijn prepaid telefoon stonden de chatgesprekken met de man uit Almelo.

De Klazienavener was in maart 2020 al in beeld geweest bij de politie voor het afpersen van een man uit de gemeente Steenwijkerland. Die man dacht dat hij chatte met een 16-jarig meisje en een seksafspraak met haar had gemaakt. Direct daarop kreeg hij berichten van de 'ouders' van het meisje. Die zouden niet naar de politie stappen als hij 1100 euro overmaakte. De bank zag in deze overboeking een 'merkwaardige transactie' en meldde dit bij de politie. De agenten hielden daarop een stopgesprek (waarschuwing) met de twintiger uit Klazienaveen. De politie pakte daarna de zaak niet verder op.

Een jaar later werd de man alsnog aangehouden in Emmen. Hij was al vanaf zijn zestiende op pedojacht, bekende hij toen. Hij benaderde mannen via chatrooms en haalde hen over seksfoto's te sturen. Een handjevol trapte daarin. Dat had hem 7750 euro opgeleverd. Het geld ging direct op aan luxeartikelen en online gokken. Voor het laatste wordt hij nu behandeld, zei de man tegen de rechter. De rechter noemde het ernstige feiten waarop een maximale celstraf van vijf jaar staat. Hij vond het belangrijker om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de twintiger. De man moet wel één van de slachtoffers 5200 euro terugbetalen.