'Rijksuniversiteit Groningen wist van plagiaat in boek Albert Gemmeker'

Ik ga niet reageren op een boek dat ik niet ken Ad van Liempt

Historicus Rudolf Dekker diende de klacht in, maar het gaat hem niet alleen om het boek over Gemmeker. "Je zou eerder kunnen spreken van serieel plagiaat omdat hij in veel van zijn boeken ideeën, informatie en concepten van andere auteurs overneemt die hij niet de credits geeft", zei Dekker bij het NPO 1-programma dr Kelder en Co Dekker verbaast zich erover dat weinig mensen vraagtekens zetten bij de werken van Van Liempt. "Het is een interessante kwestie. Ik denk dat niet alleen de Rijksuniversiteit Groningen zich achter de oren moet krabben, maar ook de Nederlandse media. Die laten zo'n situatie tien of vijftien jaar bestaan zonder in te grijpen."Volgens de historicus was de RUG op de hoogte dat er vragen waren over het boek over Gemmeker. "Toevallig weet ik dat in de letterenfaculteit al vragen waren", zegt hij. "Dit wisten ze, maar de promotie was gepland en bovendien stond heel 4 en 5 mei in het teken van Ad van Liempt", zegt hij.Van Liempt zelf wilde niet reageren op de uitspraken van Dekker. In een schriftelijke reactie aanzegt hij: "Rudolf Dekker wil mij dat boek niet laten inzien. Ik ga niet reageren op een boek dat ik niet ken." Eerder gaf Van Liempt al aan het onderzoek van de RUG naar zijn boek over Gemmeker met vertrouwen tegemoet te zien.