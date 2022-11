Meerdere nachtelijke afsluitingen op A28 vanwege werkzaamheden

De A28 wordt komende week meerdere keren gedeeltelijk afgesloten in Drenthe. Het goede nieuws is dat dit grotendeels 's nachts zal zijn.

De A28 tussen Fluitenberg en Westerbork is gesloten op zaterdag 19 november van 22.00 uur tot zondag 20 november 05.00 uur en op zondag 20 november van 22.00 uur tot maandag 21 november 05.00 uur. Dit betekent dat de op- en afritten Ruinen, Dwingeloo, Beilen en Westerbork afgesloten zullen zijn. Op- en afrit Beilen is ook overdag niet open, wegens groot onderhoud aan het asfalt. Verzorgingsplaats Smalhorst is in bovengenoemde periode niet toegankelijk.