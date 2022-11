Noorden wil via Tweede Kamer toch geld voor Nedersaksenlijn binnenhalen

Wat als je niks doet?

"Jongeren worden gedwongen op kamers te gaan, omdat hun vervolgopleiding vanuit het ouderlijk huis niet te bereizen is. Hun nieuwe sociaaleconomisch netwerk maakt het lastig om naar de regio terug te keren, terwijl veel van hen niets liever zouden willen", zeggen de schrijvers van het bidbook. Voor een voorbeeld vanuit de praktijk blijft voorzitter Mulder dicht bij huis, want zijn eigen dochter moest dagelijks heen en terug vierenhalf uur in de bus zitten en is uiteindelijk tegen haar zin in de stad gaan wonen waar ze studeert.

"Als jongeren en gezinnen wegblijven, kalft ook het draagvlak voor voorzieningen af en die zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven. Door het verdwijnen van voorzieningen worden onze dorpen minder aantrekkelijk, waardoor meer gezinnen vertrekken en de aantrekkelijkheid nog verder afneemt. Ook onze bedrijven en onderwijsinstellingen staan om jongeren te springen."

Een plek waar dat zo is, is chemiepark GETEC in Emmen. "De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 55. Als we niks doen, dan staat het hier over vijftien jaar stil", vertelt directeur Hendrik van de Ploeg. "Al onze bedrijven hebben een schreeuwend tekort aan personeel. Dat speelt op alle niveaus, maar met name bij het aantrekken van hbo- en universitair geschoolden." Onderzoekers wijzen ondertussen op het risico van een neerwaartse spiraal, want als je niets doet, neemt in ieder geval de beroepsbevolking met 42.000 af in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen.

Zorgwoestijn

De Nedersaksenlijn verbindt tien ziekenhuizen met elkaar, die allemaal op loopafstand van een (toekomstig) treinstation liggen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen van Stadskanaal, Emmen, Hardenberg en Almelo, maar ook voor daghospitaal Aleida Kramer in Coevorden. Door de concentratie van de zorg, wordt het reizen naar en tussen zorgcentra steeds belangrijker. Zonder deze verbinding dreigt een zorgwoestijn in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen, vinden de schrijvers van het bidbook.

Brede welvaart en ontwikkeling

De Nedersaksenlijn kan negatieve ontwikkelingen niet alleen doen stoppen, maar de komst van de spoorlijn kan ook leiden tot groei en ontwikkeling in de regio. "Maar je hebt eerst de infrastructuur nodig, anders komen de mensen hier niet naartoe", zei Vedelaar onlangs al, toen het kabinet bekendmaakte niet te willen investeren in de Nedersaksenlijn. De provincie noemt de Duitse snelweg A31, vlak over de grens, als voorbeeld voor groei en ontwikkeling als de infra er wel eenmaal ligt. Daardoor is de Emsregio van een krimpregio een groeiregio geworden.

"Het zijn vooral de hoger opgeleiden die onze regio de afgelopen decennia hebben verlaten en het zijn diezelfde hoger opgeleiden die over het algemeen bereid zijn om verder naar hun school of werk te reizen. Dat doen ze bovendien relatief vaker met de trein. De Nedersaksenlijn zal helpen om ook de hoger opgeleiden terug naar onze regio te brengen", zo schrijven de bidbook-makers.