Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Energie. Dat krijg je van dit weekend in Drenthe.

Zo is er zaterdag voor de inwoners van de wijk Parc Sandur in Emmen een energiemarkt. Daarin krijgen ze de hele middag informatie over onder meer zonnepanelen, isolatie en subsidiemogelijkheden. De gemeente wil namelijk samen met bewoners van de wijk tot alternatieven voor gas komen.

Energie is er ook in de kerk van Odoorn. Daar is zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur een warmtefestival, terwijl het waarschijnlijk niet warmer dan 3 graden gaat worden. Wat is dat warmtefestival dan? Het bestaat uit de verkoop van schilderijen uit een nalatenschap van landschappen, stillevens, dieren en boerderijen. En er is een open podium voor muziek en eten en drinken. Ook is er in de kerk een spinster actief met het spinnenwiel. De opbrengst van de dag is voor mensen in Odoorn en de omliggende dorpen die problemen hebben met het betalen van hun gas- en energierekening.

Het festival in Odoorn is niet het enige warme. Thee is ook warm. En over thee gesproken: zaterdag is er om 19.00 uur in de Maasstee in Assen een lezing over dit drankje.

Pumptrackbaan en tafeltennissen

Warm en energie krijg je niet alleen van thee, of van het kopen van een schilderij. Warm krijg je het ook van sporten. En dat kan dit weekend in de Oosterboer in Meppel. Daar wordt zaterdag een pumptrackbaan geopend. Dat is een soort skatepark voor crossfietsen, skeelers en steps. Dat die baan er komt, is te danken aan twee tieners uit de wijk. Zij kwamen met een plan, wisten genoeg handtekeningen in te zamelen en overtuigden ook de politiek. BMX'er Desmond Tessemaker geeft als opening van de baan rond 13.30 uur een demonstratie.

In Eelde gaat iets heel anders van start. Daar start de Energie Coöperatie Drentse Aa met de campagne 'Samen de winter door'. Met deze actie wil de coöperatie de kennis over energiebesparende maatregelen met zoveel mogelijk mensen delen. Hiervoor is zaterdag in 't Loughoes van 13.00 tot 15.00 uur een bijeenkomst.

Eelde is sowieso heel actief. En dit weekend is dat vooral de tafeltennisvereniging. De plaatselijke tafeltennisvereniging bestaat namelijk 75 jaar en dat wordt in de sporthal Groote Veen van 10.00 tot 17.00 uur gevierd. Er is onder meer een demonstratiewedstrijd, een tafeltennisshow en de jongste leden spelen tegen de oudste leden. O ja, de naam van deze tafeltennisvereniging: Actief.

Wandeling en muziek