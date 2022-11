Assen is meest toiletvriendelijke gemeente van Drenthe

"Assen was vorig jaar ook al de toiletvriendelijkste gemeente in Drenthe", zegt Ivo Thonon, woordvoerder van de Maag Lever Darm Stichting. "Dat kwam toen door een actie waarbij de wethouder horeca heeft benaderd om zich aan te melden op de HogeNood-app." In die app zijn alle openbare en semi-openbare toiletten in de buurt te vinden, en staan meer dan 7000 toiletten op.

Zo zijn er in de binnenstad van Assen 28 toiletten aangemeld in de app. Hier vallen behalve openbare wc's ook bijvoorbeeld toiletten bij restaurants onder. En buiten het centrum van Assen is ook het toilet in hotel De Bonte Wever en het Wilhelmina Ziekenhuis aangemeld in de app.

Coevorden zit in de shit