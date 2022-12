'De kazerne is als een oldtimer: hij heeft mankementen, maar je houdt er wel van'

De toekomst van de Johan Willem Frisokazerne in Assen is nog steeds onzeker. Het zou kunnen dat de militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade die nu in de provinciehoofdstad gelegerd zijn, in de toekomst verhuizen naar een andere kazerne. De militairen zelf mengen zich niet in de politieke discussie, maar een eventuele sluiting van 'Assen' laat hen niet koud.

Eigenlijk wil hij helemaal niet in Assen zijn op dit moment. Terwijl zijn collega's zich in Oost-Europa klaarmaken voor de Roemeense winter, zit Sergeant Dylan gewoon op de Johan Willem Frisokazerne. Door een blessure kan hij niet mee op NAVO-missie. Frustrerend, maar er zit niets anders op.

Daardoor heeft hij wel tijd voor andere zaken, zoals praten over wat de 130 jaar oude kazerne zo speciaal maakt voor hem en andere leden van de Luchtmobiele Brigade. Tenminste, de leden die uit het Noorden komen. De snel inzetbare eenheid van de landmacht heeft namelijk twee standplaatsen: Assen en Schaarsbergen (Gelderland).

Fietstocht

Als kleine jongen fietste Dylan vanuit Smilde wel eens met zijn ouders naar het centrum van Assen. De laatste anderhalve kilometer van die route leg je af over een kaarsrecht fietspad. Links ligt de Asser Vaart, maar Dylan richtte zijn aandacht liever op de rechterkant. Daar, achter het metershoge ijzeren hekwerk, liepen mannen met groene camouflagekleding en op hun hoofd een rode baret.

"Dat heeft me wel geïnspireerd om militair te willen worden", blikt Dylan terug op die fietstochtjes. Zijn droom kwam uit, want inmiddels mag hij de rode baret zelf dragen. "Het geeft me een speciaal gevoel om nu te werken waar ik als kind altijd voorbij heb gefietst." Hij hoopt dat jonge jongens en meiden die net zoals hij langs de kazerne fietsen zich op een dag ook aan de poort melden.

Promotie voor Defensie

Het jeugdverhaal van Dylan past bij de bijzondere band die Assen met de kazerne heeft. En dat heeft voor een deel te maken met de plek waar de kazerne staat. De meeste militaire bases van Nederland liggen inmiddels aan de rand van dorpen of steden, in de buurt van natuurterreinen waar de militairen kunnen oefenen. Maar de Johan Willem Frisokazerne ligt in het hart van de stad.

Die locatie heeft volgens Dylan invloed op hoe inwoners naar de kazerne kijken. "Een voorbeeld is ons jaarlijkse nieuwjaarsloopje. We rennen dan een ronde met de brigade door Assen. Burgers groeten ons, of toeteren als ze voorbijrijden", vertelt de sergeant. De brigade probeert actief zichtbaar te zijn in de samenleving. Dat was laatst nog te zien, toen Defensie tijdens de opening van de ijsbaan op het Koopmansplein een abseil demonstratie gaf.

Kazerne van het Noorden

De Johan Willem Frisokazerne is de meest noordelijke landmachtkazerne van Nederland en dat merk je volgens Dylan aan de militairen die er gelegerd zijn. Het grootste deel van hen komt uit Drenthe, Groningen en Friesland. "We groeten elkaar 's ochtends, 's middags en 's avonds altijd met 'moi', dat is wel wat anders dan op de kazerne in Schaarsbergen. Daar is het wat formeler. Daarnaast denk ik dat de mentaliteit hier verschilt van andere kazernes. We zijn wat nuchterder. Niet lullen, maar poetsen."

De sergeant merkt dat er vaak een sfeer van toegankelijkheid op de kazerne in Assen heerst: niet vanzelfsprekend in de hiërarchische wereld van Defensie. "De deuren van elke compagnie staan open en als soldaat vond ik het erg prettig dat ik overal naartoe kon met mijn vragen. Dat merk je ook aan andere eenheden die met ons op missie zijn. Ze voelen zich bij ons snel thuis, we zijn allemaal wat informeler."

Oud besje

Qua sfeer en gevoel zit het volgens sergeant Dylan dus wel goed op de Johan Willem Frisokazerne, maar wat betreft de gebouwen beginnen de jaren wel te tellen. Moderniseren van de oude panden kost een hoop geld en het is geen geheim dat het ministerie van Defensie de militairen daarom het liefst wil verhuizen. De Johannes Postkazerne in Havelte is een mogelijke bestemming, maar het zou ook kunnen dat de Asser militairen naar Schaarsbergen moeten vertrekken.

De ouderdom van de kazerne merken de militairen ook in hun dagelijkse werk. In de winter zijn sommige gebouwen lastig warm te krijgen en in de zomer is het er juist smoorheet. De kantine werd al eerder afgekeurd en is vorig jaar vervangen door een tijdelijke unit. Toch zou sergeant Dylan er niet mee zitten als hij nog jaren van de kazerne gebruik zou moeten maken.

"Natuurlijk wil je wel graag het nieuwste van het nieuwste en ja, het is hier oud. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Het is als een oldtimer. Je weet dat er mankementen aan zitten, maar je houdt er wel van. Er zit ook gevoel bij en juist daarom wil je hem graag houden."