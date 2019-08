Prijswinnende limoncellomakers: 'Het is een gekkenhuis'

Inmiddels is er in de wijde omtrek geen fles meer te bekennen.Vandaag in Roden vertelden de makers hun verhaal aan het publiek en daar was best wat belangstelling voor. Bij slijterij Van Erp konden bezoekers luisteren naar het succesverhaal van het tweetal.Wat begon als een citroendrankje voor wat vrienden en familie is inmiddels uitgelopen in de beste likeur ter wereld. Tenminste, volgens de juryleden van de International Wine & Spirit Competition. De Drentse limoncello won niet alleen de prijs in de categorie citroenlikeur, maar ook de algehele likeurprijs."Ze werken nu op voor-bestelling bij de slijterijen", vertelt Oosten. "Die hebben lijsten gemaakt, waarop je je kunt inschrijven." De vraag is na het winnen van de prijs zo groot dat de productie helemaal over de kop is gegaan. Vanuit het hele land komen mailtjes en berichten. "Het blijft een handgemaakt product", legt Meijer uit. Daarom kan het niet sneller dan het nu gaat. Ondertussen werken de Drentse drankmakers hard aan een nieuwe productieruimte in Peize.Voor het maken van de citroendrank worden alleen de beste delen van de schil gebruikt. "Het geheim is dat je het met de hand moet schillen. Elke citroen heeft een andere vorm, elke schil is weer harder, zachter of noem maar op", vertelt Meijer. Volgens hem zijn er geen machines die zo nauwkeurig een citroen kunnen schillen als de mensenhand. En die handen hebben ze nu wel nodig. Daarom schillen de vaders en moeders van de limoncellomakers zich een slag in de rondte.In november gaat het duo hun trofee ophalen in Londen. "Moet je je voorstellen dat wij daar uit Peize tussen al die grote merken staan", lacht Oosten met gepaste trots. "Dat is wel echt heel bijzonder."