Thermostaat grote kas Wildlands omlaag: van 26 naar 18 graden

Ook in dierentuin Wildlands in Emmen gaat de thermostaat naar beneden. En dan met name in de grote kas waar het Jungle-gebied Rimbula te vinden is.

"We hebben hier heel veel gedaan om de energiekosten naar beneden te krijgen", zegt directeur Erik van Engelen. "Onze grote kas is de grootste indoor-jungle ter wereld. Het is een bijzonder gebouw. Toen wij in 2018 en 2019 moesten bezuinigen, hebben we gekeken of die temperatuur omlaag kan. Dat hebben we niet in één keer gedaan, maar geleidelijk. We zijn van 26 graden naar een ondertemperatuur van 18 graden gegaan."

Temperatuur in kassen

Samen met de technische dienst en de medewerkers die over de planten en dieren gaan, is er gekeken welk effect de verlaging heeft op de planten en dieren.

"Je ziet vaak dat de temperatuur in kassen hoger is. Het is nou eenmaal zo dat mensen denken, daar moet de temperatuur hoog zijn. Wij hebben gekeken wat er gebeurt als we de temperatuur in de kas lager zouden zetten. Dat hebben we heel zorgvuldig gedaan. We hebben hier 16.000 planten en vijftig diersoorten. Maar uiteindelijk hebben we gemerkt dat er niets nadeligs is gebeurd."

Reacties bezoekers

Veel bezoekers hebben niet gemerkt dat de temperatuur naar beneden is gegaan. "Echt waar?", reageert een bezoekster, die in T-shirt op het terras zit. "Ik heb het hier wel eens warmer gehad. Het is nu lekker warm. Beter dan thuis."

"Het is heel lekker warm hier", zegt een meisje dat samen met een vriendinnetje de dierentuin regelmatig bezoekt. Even verderop staan kinderen te spelen in hun hemd bij de speeltoestellen. "Wij hebben onze jas aan. Maar kijk naar de kleinkinderen, die stikken de moord hier van de hitte", vertelt een grootouder.

"Wij zijn hier voor de eerste keer", zegt een man die samen met zijn vriendin een rondje maakt. "We merken er eigenlijk niets van. Maar het is heel logisch dat de thermostaat naar beneden gaat. Het zal wel moeten denk ik, met de huidige energieprijzen."

Zorgen om energieprijs niet voorbij

In de vlindertempel blijft het wel warmer, omdat de tropische vlinders niet tegen een temperatuur lager dan 22 graden kunnen. "Dan zou je nog kunnen zeggen dat we bijvoorbeeld in de winter geen vlinders meer nemen. Maar de vlindertempel is voor Emmen en Wildlands zo belangrijk, dat we die open willen houden met vlinders erin. Dus we doen het daar niet", aldus Van Engelen.

Toch zijn de zorgen over de stijgende energieprijzen zeker nog niet voorbij. Er is nu ruim een half miljoen euro bespaard door de grote kas kouder te maken, maar toch heeft de dierentuin nog steeds te maken met een miljoen euro energiekosten per jaar.

"Het maakt wel dat we nu verder gaan kijken. We hebben dezelfde zorg die veel bedrijven ook hebben, juist omdat we veel energie verbruiken per jaar. We zijn nu bezig met de begroting voor 2023, maar wat ons vooral bezighoudt is: wat doet de energieprijs? We moeten ook opnieuw inkopen en gaan een hogere rekening krijgen."