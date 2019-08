HZVV start 'alles moet wijken' seizoen met nederlaag tegen Staphorst

Alles moet komend seizoen bji HZVV wijken voor dat ene doel: handhaving in de hoofdklasse. De club uit Hoogeveen laat zelfs het meest prestigieuze zaalvoetbaltoernooi van het land, Protos Weering, ervoor schieten. Want de vijfde promotie in tien jaar tijd mag niet eindigen in een directe degradatie. De seizoenstart tegen Staphorst, één van de titelfavorieten, werd in ieder geval verloren met 0-2.

Het was een verdiende zege voor de ploeg van trainer Paul Weerman, die voor rust Justin Benjamins en in de tweede helft Mike Reuvers zag scoren. Beide spelers deden dat na een assist van Stan Haanstra die met Weerman de overstap maakte van Achilles 1894.Lange tijd was HZVV-doelman Hidde Streutker een sta in de weg voor de gasten die redde op inzetten van Reuvers, Benjamins, Haanstra en Martijn Brakke. Vlak voor rust kreeg de thuisclub misschien wel de grootste kans op een stiekeme voorsprong, maar de inzet van Fabian Stevens was een te gemakkelijke prooi voor Staphorst-doelman René Oosterhof. Kort na die grote kans sloeg Staphorst wel toe. Uit een verre ingooi van Martin van 't Ende verlengde Haanstra de bal naar Benjamins die in de korte hoek raak schoot.Na rust bleef Staphorst de bovenliggende partij, maar Streutker, de paal en precisie van de Staphorst-spitsen hielden HZVV in de wedstrijd. Sander Dzemidzic kreeg dé kans om de rood-witten op 1-1 te schieten, maar de aanvaller van HZVV mikte op de lat. Na een kopkans voor Haanstra (over) en voor Marlon Luchtenberg (naast) bepaalde Reuvers uit een vlotte counter via Haanstra de eindstand op 0-2.Alle uitslagen in speelronde 1 in de hoofdklasse B:ACV - Buitenpost 1-1SDC Putten - Eemdijk 1-0Berkum - SC Genemuiden 1-0NSC Nijkerk - asv De Dijk 3-0DETO Twenterand - AVV Swift 0-1HZVV - Staphorst 0-2Urk - RKAV Volendam 1-4Purmersteijn - Flevo Boys 4-0