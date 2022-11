Asser stal waar 28.500 kippen omkwamen had geen speciale brandruimtes

In de stal van een pluimveehouderij in Assen waar in oktober tijdens een brand 28.500 kippen omkwamen, waren geen speciale ruimtes voor tijdens een brand. Dat schrijft minister Piet Adema.

Begin oktober ontstond er in Graswijk brand in een schuur met kippen erin. Alle kippen in die schuur overleefden het niet. De brandweer wist te voorkomen dat een tweede stal met daarin 15.000 kippen ook in vlammen opging. Deze kippen zijn door de brandweer gered en leven nog.

Door de brand knapten zonnepanelen in het gebied. Stukjes glas werden daardoor meegevoerd met de rook. Boeren werd toen opgeroepen om dieren tijdelijk binnen te houden en gewassen niet te gebruiken.

Eén ruimte

De Partij voor de Dieren had vanwege deze brand vragen gesteld aan de minister. De partij wilde onder meer weten of bij de pluimveehouderij het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is opgevolgd, om de stal op te delen in meerdere ruimtes. Dat kan met 'brandcompartimenten'.

Die ruimtes moeten ervoor zorgen dat vuur en rook minstens 20 minuten tegengehouden kunnen worden. Ze moeten voorkomen dat de brand uitbreidt naar een andere brandruimte. De meeste stalbranden blijven dan ook beperkt tot één brandcompartiment, concludeert de Onderzoeksraad.

"De twee stallen vormden gezamenlijk één brandcompartiment", laat de minister weten. Wel was er voor de veehouderijlocatie toestemming verleend om een brandcompartiment van bijna 3200 vierkante meter te bouwen met een dierenverblijf van 2500 vierkante meter. "Voor zover bekend zijn er in en rondom deze stal geen technische installaties aangebracht met extra risico's voor de brandveiligheid."