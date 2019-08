Hurry-Up opent BENE-Leagueseizoen met knappe thuiszege

Een fris Hurry-Up nam bij 8-5 de leiding. Tiago Azenha (4) en René Jaspers (5) zorgden in het eerste bedrijf vanaf links voor de meeste goals. Tommie Falke, in de zomer verkast naar België, dichtte in de break-out het gat (9-9).In het tweede kwartier voorkwam Sven Hemmes een voorsprong van Sporting NeLo. Vlak voor het rustsignaal kwam Tim Remer ook aanvallend binnen de lijnen. De oud-international bewees in de dekking zijn waarde en was de aangever van de 15-13.Met zijn derde goal tekende Petar Puljic, een van vier nieuwelingen, voor de 22-17. Zo dwong de Kroatische linkeropbouwer de coach van de Belgen Martin Vlijm de time-out in te duiken. Met een penaltystop zorgde Hemmes een kwartier voor tijd voor een nieuwe geluidsexplosie in Zwartemeer.In de rommelige slotfase vergat Hurry-Up het harde duel vroegtijdig op slot te gooien. Pas bij 27-21 na twee doelpunten van Ronald Suelmann gaf Sporting NeLo zich gewonnen.Jaspers kroonde zich met acht treffers tot topschutter aan Drentse zijde. De thuisoverwinning betekent een goede start voor de brigade van Joop Fiege, die over negen wisselspelers beschikte. Volgende week gaat Hurry-Up op bezoek bij het gepromoveerde Atomix uit het Belgische Haacht.