Minister Kuipers beslist begin 2023 over kinderhartchirurgie UMCG

Zorgminister Ernst Kuipers neemt begin volgend jaar een besluit over de toekomst van de kinderhartchirurgie in Nederland. Dan zal duidelijk worden of deze zeer specialistische zorg nog een toekomst heeft in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

In Nederland zijn vier universitaire medische centra, waar kinderen (en ook volwassenen) met een aangeboren hartafwijking worden geopereerd. Naast het UMCG zijn dat het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het UMC Utrecht. Veel Drentse kinderen met hartklachten zijn aangewezen op behandelingen van de afdeling in Groningen.

Te versnipperd

Volgens Kuipers is de kennis en expertise voor kinderhartchirurgie momenteel te versnipperd en brengt dat "serieuze risico's met zich mee voor de kwaliteit en continuïteit van deze zorg". De minister liet de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek doen naar de gevolgen van het verdwijnen van kinderhartchirurgie in de centra waar deze specialistische operaties nu nog worden uitgevoerd.