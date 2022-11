Asser voetbalclubs tevreden met maatregelen vanuit gemeente

Als reactie op het signaal vanuit de voetbalclubs besloot de gemeente Assen om de geïndexeerde huurverhoging van volgend jaar te verlagen van 14,5 procent naar 5 procent. Daarnaast ontvangen sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in Assen een tegemoetkoming in de energiekosten. In een gezamenlijke brief naar de gemeente geven Achilles 1894, ACV, FC Assen, LTC, Asser Boys en LEO (uit het nabijgelegen Loon) dat de maatregelen voorlopig de grootste zorg bij hun wegneemt.