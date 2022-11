Voorlopig geen nieuwbouw in Staphorst-enclave bij Meppel

De Overijsselse Omgevingsverordening staat alleen nieuwbouw in het groene open buitengebied toe als er elders meer oude bebouwing wordt gesloopt dan teruggebouwd. Bovendien moet verloren gegane groen en natuur worden gecompenseerd. En daar gaat het in deze zaak fout.

Aanvankelijk meldde de gemeente Staphorst dat er met de sloop van Kiekebos' oude bedrijfsbebouwing aan de Westerstouwe meer bebouwingsoppervlak zou verdwijnen dan erbij komt. Later kwam de gemeente daarop terug en lijkt er juist meer bebouwing bij te komen. Bovendien komt Kiekebos' villa op een weiland te staan waar niets stond.

Volgens de Raad van State had de provincie Overijssel het bouwplan voor de villa aan de Kastanjelaan alleen al om die reden apart moeten beoordelen op de winst, dan wel schade voor natuur en open landschap. Dat is niet gebeurd, dus ziet de hoogste bestuursrechter een groot probleem.