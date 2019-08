Remer: 'Ik wil het EK halen'

Remer en Hurry-Up klopten in de openingsronde van de BENE-League Sporting NeLo met 30-23. In de dekking bewees de routinier direct zijn waarde. Aan de overkant maakte hij één goal."Ik heb mezelf een doel gesteld: ik wil het EK halen", is Remer helder. Door zijn kwetsuur haakte de hoekspeler af bij Oranje. Gelijktijdig plaatste de nationale ploeg zich voor het EK in 2020."Als ik het EK wil halen moet ik spelen. Ik heb de hele zomer keihard getraind en was net op tijd fit voor deze wedstrijd. Dat we hem zo mogen winnen, een verschrikkelijke teamprestatie, is een heerlijk gevoel", glundert Remer."Als we hard werken in de dekking, hebben we in de aanval genoeg kwaliteiten dit seizoen wat te doen", weet Remer zeker. Zijn coach Joop Fiege ziet ook kansen voor de oranjehemden: "Als je wat wil moet je thuis veel punten pakken. Dat hebben we vandaag gedaan."