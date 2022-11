Eerste sneeuwvlokken van het najaar vallen in Drenthe

Vooruitzichten

Vannacht vriest het in Drenthe en ook in Groningen licht. In de overige provincies liggen de minimumtemperaturen tussen de 1 en 5 graden. Het overgrote deel van Nederland krijgt dus helemaal geen sneeuw te zien.

In Drenthe blijft het ook morgenvroeg licht winters, maar het lijkt niet glad te worden. In de middag is het grotendeels zonnig en maximaal ongeveer twee graden boven nul. Het blijft droog en al rond zonsondergang zakt de temperatuur onder het vriespunt.