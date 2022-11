'Paardenfokker uit Assen mogelijk spin in web grootschalige witwaszaak Theo E.'

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt bij de witwaszaak rond Jumbo-topman Frits van Eerd en hoofdverdachte Theo E. uit Gasteren een verband met het paardenfokbedrijf Nijboer Stables in Assen. De paardenfokkerij staat centraal in een ander onderzoek naar drughandel, wapenbezit, witwassen en fraude.

Volgens Dagblad van het Noorden zegt de advocaat van Theo E. uit Gasteren dat er gekeken wordt naar een verband tussen beide zaken.

Beide zaken

In 2018 werden de broers Gerrie N. (49) en Alex N. (51), hun 71-jarige moeder en 46-jarige vriendin, allen uit Assen, opgepakt na een inval in een paardenfokkerij van de moeder en haar jongste zoon. Ook doorzocht de politie tien andere panden in onder meer Roden, Steenwijk en Amsterdam. De vier worden verdacht van drugs- en wapenbezit, fraude en witwassen.

De andere zaak draait om het witwassen van geld en goederen. Op 13 september van dit jaar werden op verschillende plekken in Nederland huiszoekingen gedaan. Naast de woning van Jumbo-topman Frits van Eerd waren er ook invallen in Gasteren, waaronder bij Theo E. Andere verdachten zijn onder meer een 57-jarige vrouw en een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, twee 33-jarige mannen uit Assen en een 46-jarige man uit Assen.

Contant geld

Bij de zaak rond Theo E. en Frits van Eerd zijn honderdduizenden euro's aan contact geld gevonden. Volgens de krant richten politie, OM en Fiod zich in het onderzoek naar dat geld op de paardenfokkerij van de familie N.

Gerrie N., Alex N., de moeder en de vriendin kwamen deze maand al eerder opnieuw in het nieuws omdat hun rechtszaak werd uitgesteld na doodsbedreiging en advocaatwissel. Ook is er in juli van dit jaar nog geschoten op het terrein van de paardenfokkerij.